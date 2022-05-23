Российский крейсер "Адмирал Макаров" вошёл в акваторию Одессы

Новейший российский крейсер Черноморского флота "Адмирал Макаров", вышедший накануне из Севастополя, уже находится в акватории Одессы.

Об очередном усилении группировки ВМФ РФ в Чёрном море сообщил Захар Прилепин со ссылкой на военную администрацию Одесской области. Всего в акватории сейчас находится семь крупных десантных и два ракетных корабля России, уточняется в публикации.

Ракетный крейсер "Адмирал Макаров" — один из новейших кораблей русского флота. Помимо пушек и зенитной артиллерии в его оснащение входят пусковые установки для крылатых ракет "Калибр".

Генштаб Украины опасается, что вооружение крейсера позволит ВС России увеличить количество ударов по военным объектам ВСУ высокоточным оружием.