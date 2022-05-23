Новейший российский крейсер Черноморского флота "Адмирал Макаров", вышедший накануне из Севастополя, уже находится в акватории Одессы.
Об очередном усилении группировки ВМФ РФ в Чёрном море сообщил Захар Прилепин со ссылкой на военную администрацию Одесской области. Всего в акватории сейчас находится семь крупных десантных и два ракетных корабля России, уточняется в публикации.
Ракетный крейсер "Адмирал Макаров" — один из новейших кораблей русского флота. Помимо пушек и зенитной артиллерии в его оснащение входят пусковые установки для крылатых ракет "Калибр".
Генштаб Украины опасается, что вооружение крейсера позволит ВС России увеличить количество ударов по военным объектам ВСУ высокоточным оружием.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.