Военкор Жданов: "В подземельях "Азовстали" прятались очень непростые люди"

В подземельях "Азовстали" в Мариуполе прятались очень непростые люди. И прямое доказательство тому — два разбитых автомобиля, которые были брошены прямо посреди завода. Их показал военный корреспондент Игорь Жданов.

С виду это обычные машины, но на самом деле они бронированные. И такая роскошь может только сниться рядовым и офицерам младшего и среднего звена, заметил репортёр.

Он добавил, что высший командный состав и генералы передвигаются на подобной технике регулярно.

"Иностранных военных инструкторов тоже могли возить на таких автомобилях. Приехать — приехали, а вот уехать уже не смогли", — заключил журналист.

Ранее Жданов показал, в каких условиях жили боевики в одном из подземных тоннелей "Азовстали".