В подземельях "Азовстали" в Мариуполе прятались очень непростые люди. И прямое доказательство тому — два разбитых автомобиля, которые были брошены прямо посреди завода. Их показал военный корреспондент Игорь Жданов.
С виду это обычные машины, но на самом деле они бронированные. И такая роскошь может только сниться рядовым и офицерам младшего и среднего звена, заметил репортёр.
Он добавил, что высший командный состав и генералы передвигаются на подобной технике регулярно.
"Иностранных военных инструкторов тоже могли возить на таких автомобилях. Приехать — приехали, а вот уехать уже не смогли", — заключил журналист.
Ранее Жданов показал, в каких условиях жили боевики в одном из подземных тоннелей "Азовстали".
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