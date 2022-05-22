Военкор Жданов: перед сдачей в плен "азовцы"* всё сожгли

Перед сдачей в плен боевики неонацистского полка "Азов"* уничтожали оружие и личные вещи. И сдаваться они готовились долго и основательно. Об этом рассказал репортёр RT Игорь Жданов.

Военкор и силовики ДНР продолжили движение по подземному тоннелю "Азовстали" и дошли до одного из расположений, где сидели "азовцы"*. Перед выходом они всё подожгли, а то, что не горит, — разломали, рассказал журналист.

Он добавил, что перед тем, как оставить убежище, боевики не только побросали оружие, но и убедились, что оно приведено в негодность. И попытались сделать так, чтобы даже магазинами к автоматам нельзя было воспользоваться. Очень много оказалось разбросано бронежилетов с пластинами внутри, отметил репортёр.

По его словам, жили "азовцы"* в совершенно "бомжатских условиях". Запах под землёй стоял не самый приятный.

"Больше двух тысяч человек, можете представить, что там творилось и творится. Без вентиляции и канализации", — заметил Жданов.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.