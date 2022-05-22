Перед сдачей в плен боевики неонацистского полка "Азов"* уничтожали оружие и личные вещи. И сдаваться они готовились долго и основательно. Об этом рассказал репортёр RT Игорь Жданов.
Военкор и силовики ДНР продолжили движение по подземному тоннелю "Азовстали" и дошли до одного из расположений, где сидели "азовцы"*. Перед выходом они всё подожгли, а то, что не горит, — разломали, рассказал журналист.
Он добавил, что перед тем, как оставить убежище, боевики не только побросали оружие, но и убедились, что оно приведено в негодность. И попытались сделать так, чтобы даже магазинами к автоматам нельзя было воспользоваться. Очень много оказалось разбросано бронежилетов с пластинами внутри, отметил репортёр.
По его словам, жили "азовцы"* в совершенно "бомжатских условиях". Запах под землёй стоял не самый приятный.
"Больше двух тысяч человек, можете представить, что там творилось и творится. Без вентиляции и канализации", — заметил Жданов.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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