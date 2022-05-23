В Запорожье ракетным ударом уничтожены девять спецназовцев подразделения "Корд"

В Запорожской области ракетным ударом ликвидированы девять спецназовцев подразделения "Корд" из Винницы. Об этом сообщает военный эксперт Борис Рожин со ссылкой на украинские источники.

Аналитик отмечает, что личный состав "Корда" проходил обучение в США по линии ФБР и УБН. Он также приводит и фамилии уничтоженных спецназовцев. Это Михаил Зайцев, Игорь Подзигун, Виталий Антощук, Дмитрий Клименко, Богдан Щербань, Виталий Олейник, Богдан Булега, Игорь Бондарчук и Артур Турляк.

Ранее военный корреспондент Игорь Жданов нашёл на территории "Азовстали" прямое доказательство присутствия там высокопоставленных иностранных военных.