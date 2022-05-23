Вооружённые силы Украины (ВСУ) оставили в жилых районах Мариуполя большое количество противопехотных осколочных мин натяжного действия. Об этом заявил заместитель командира инженерно-сапёрного взвода ДНР с позывным "Крот".
В интервью РИА Новости он отметил, что в городе также нашли две кассетные мины ПОМ-2 "Отёк".
"Мина осколочная, кругового поражения", — сказал сапёр.
Он подчеркнул: специалисты продолжают проводить разминирование территории у завода "Азовсталь" путём подрыва или с помощью тяжёлых гусеничных машин. Как пояснил сапёр, датчики цели у мин не требуют большого усилия и срабатывают при любом прикосновении. По его словам, зона сплошного поражения осколками составляет около 10 метров.
При этом он добавил, что на минах нередко подрываются животные.
Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ уничтожили более 100 взрывоопасных предметов на заводе "Азовсталь".
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