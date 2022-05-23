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Автор Юлия Миленина

Минобороны: ВС РФ уничтожили более 100 взрывоопасных предметов на "Азовстали"

Силовые структуры

Инженерные подразделения Вооружённых сил России проводят разминирование территории мариупольского комбината "Азовсталь". Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Минобороны: ВС РФ уничтожили более 100 взрывоопасных предметов на "Азовстали"

По данным ведомства, за двое суток российские военные уничтожили свыше 100 взрывоопасных предметов.

"Работы идут по графику, личный состав себя уверенно чувствует, производит инженерную разведку", — отметил военнослужащий инженерно-сапёрного полка.

Как пояснили в Минобороны, украинские националисты минировали весь периметр предприятия, а также строения, расположенные на территории "Азовстали". Сапёры обезвреживают минные поля, ловушки из противопехотных мин и неразорвавшиеся боеприпасы.

На самых опасных участках работают специализированные бронированные машины разминирования.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что военные тщательно проверяют все помещения комбината. Кроме того, он подчеркнул: боевики с "Азовстали" находятся под стражей, их дальнейшая судьба будет решена в суде.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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