Минобороны: ВС РФ уничтожили более 100 взрывоопасных предметов на "Азовстали"

Инженерные подразделения Вооружённых сил России проводят разминирование территории мариупольского комбината "Азовсталь". Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, за двое суток российские военные уничтожили свыше 100 взрывоопасных предметов.

"Работы идут по графику, личный состав себя уверенно чувствует, производит инженерную разведку", — отметил военнослужащий инженерно-сапёрного полка.

Как пояснили в Минобороны, украинские националисты минировали весь периметр предприятия, а также строения, расположенные на территории "Азовстали". Сапёры обезвреживают минные поля, ловушки из противопехотных мин и неразорвавшиеся боеприпасы.

На самых опасных участках работают специализированные бронированные машины разминирования.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что военные тщательно проверяют все помещения комбината. Кроме того, он подчеркнул: боевики с "Азовстали" находятся под стражей, их дальнейшая судьба будет решена в суде.