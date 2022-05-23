Инженерные подразделения Вооружённых сил России проводят разминирование территории мариупольского комбината "Азовсталь". Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, за двое суток российские военные уничтожили свыше 100 взрывоопасных предметов.
"Работы идут по графику, личный состав себя уверенно чувствует, производит инженерную разведку", — отметил военнослужащий инженерно-сапёрного полка.
Как пояснили в Минобороны, украинские националисты минировали весь периметр предприятия, а также строения, расположенные на территории "Азовстали". Сапёры обезвреживают минные поля, ловушки из противопехотных мин и неразорвавшиеся боеприпасы.
На самых опасных участках работают специализированные бронированные машины разминирования.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что военные тщательно проверяют все помещения комбината. Кроме того, он подчеркнул: боевики с "Азовстали" находятся под стражей, их дальнейшая судьба будет решена в суде.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.