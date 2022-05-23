Ераносян: Порошенко до зубов вооружал ВСУ "Покемонами" и "Стугнами"

Все силы военной промышленности Украины были направлены на производство оружия, способного противостоять бронетехнике. Капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян заявил, что помимо вооружения местного производства, Киеву хорошо помогала и помогает до сих пор Чехия, направляя боеприпасы для ВСУ.

"Украина выпускала противотанковую управляемую ракету на трехноге "Стугна-П", которая бьет на 5 тыс. метров, они для ведения диверсионной выпускали 9-мм пистолеты и автоматы "Форт" на Винницком заводе, они на предприятии в Киеве, которое замыкалось на самого Порошенко, выпускали "Покемоны", модифицированные пулемёты Калашникова 7,62 мм", — отметил эксперт в беседе с изданием "Украина.ру".

Ераносян заявил, что в ходе военной спецоперации российская армия столкнулась с хорошо подготовленным противником, который на протяжении нескольких лет снабжал оружием население для ведения боевых действий в городских условиях. Несмотря на внушительную численность со стороны украинских группировок, российские войска заняли господствующее положение в воздушном пространстве и на море.