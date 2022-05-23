Глава Луганской ОВА: чтобы выбить русских из села в ЛНР, нужно "положить" армию

"Губернатор Луганской области в изгнании" Сергей Гайдай был вынужден признать, что киевский режим теряет контроль над Лисичанском и Северодонецком.

Глава так называемой "Луганской областной военной администрации" объясняет провалы ВСУ большим количеством местных жителей в ополчении ЛНР. Они отлично ориентируются на местности, в чём превосходят украинские подразделения.

"Наличие в армии противника местных жителей усложняет оборону региона, потому что они знают здесь каждую дорогу, каждый мост", — пожаловался Гайдай.

На вопрос, когда киевский режим начнёт обещанное "контрнаступление под Лисичанском", украинский чиновник постарался уйти от ответа.

"Можно уже сейчас освободить какое-нибудь село, но для этого положить там армию", — отметил он.

Ранее стало известно, что Лисичанско-Северодонецкую агломерацию Киев продолжает накачивать войсками, несмотря на опасность окружения. Мобильные отряды Народной милиции ЛНР уже контролируют пригородные населённые пункты Северодонецка и вошли в сам город с севера.