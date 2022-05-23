"Губернатор Луганской области в изгнании" Сергей Гайдай был вынужден признать, что киевский режим теряет контроль над Лисичанском и Северодонецком.
Глава так называемой "Луганской областной военной администрации" объясняет провалы ВСУ большим количеством местных жителей в ополчении ЛНР. Они отлично ориентируются на местности, в чём превосходят украинские подразделения.
"Наличие в армии противника местных жителей усложняет оборону региона, потому что они знают здесь каждую дорогу, каждый мост", — пожаловался Гайдай.
На вопрос, когда киевский режим начнёт обещанное "контрнаступление под Лисичанском", украинский чиновник постарался уйти от ответа.
"Можно уже сейчас освободить какое-нибудь село, но для этого положить там армию", — отметил он.
Ранее стало известно, что Лисичанско-Северодонецкую агломерацию Киев продолжает накачивать войсками, несмотря на опасность окружения. Мобильные отряды Народной милиции ЛНР уже контролируют пригородные населённые пункты Северодонецка и вошли в сам город с севера.
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.