Группировка "Отважных" штурмует Лиман, уже сдались в плен более 500 военных ВСУ.
Армия России продолжает штурм оккупированного Лимана в Донецкой Народной Республике, продвигаясь с окраин к центру города.
Российские военные сообщают, что сдались уже более полутысячи военных Вооружённых сил Украины. Военкор Александр Коц заявил, что 500-600 пленных — это из разряда фантастики. Хотя для них это было бы лучшим вариантом.
"Противник действительно деморализован, у него много 200-х, он оттягивается в западном направлении. Мы контролируем большую часть города, но пока не весь Красный Лиман. К утру ситуация может измениться", — сообщил военный корреспондент.
Также ВС РФ наносят новые удары по Павлограду.
Сообщаются о новых "прилетах". Скорее всего, ВС РФ накрывают ж/д узел через который идет переброска подкреплений на фронт в Донбассе.
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.