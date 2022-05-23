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Автор Дмитрий Плотников

Группировка "Отважных" штурмует Лиман, сдались более 500 военных ВСУ

Силовые структуры

Группировка "Отважных" штурмует Лиман, уже сдались в плен более 500 военных ВСУ.

Группировка "Отважных" штурмует Лиман, сдались более 500 военных ВСУ

Армия России продолжает штурм оккупированного Лимана в Донецкой Народной Республике, продвигаясь с окраин к центру города.

Российские военные сообщают, что сдались уже более полутысячи военных Вооружённых сил Украины. Военкор Александр Коц заявил, что 500-600 пленных — это из разряда фантастики. Хотя для них это было бы лучшим вариантом.

"Противник действительно деморализован, у него много 200-х, он оттягивается в западном направлении. Мы контролируем большую часть города, но пока не весь Красный Лиман. К утру ситуация может измениться", — сообщил военный корреспондент.

Также ВС РФ наносят новые удары по Павлограду.

Сообщаются о новых "прилетах". Скорее всего, ВС РФ накрывают ж/д узел через который идет переброска подкреплений на фронт в Донбассе.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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