Группировка "Отважных" штурмует Лиман, сдались более 500 военных ВСУ

Группировка "Отважных" штурмует Лиман, уже сдались в плен более 500 военных ВСУ.

Армия России продолжает штурм оккупированного Лимана в Донецкой Народной Республике, продвигаясь с окраин к центру города.

Российские военные сообщают, что сдались уже более полутысячи военных Вооружённых сил Украины. Военкор Александр Коц заявил, что 500-600 пленных — это из разряда фантастики. Хотя для них это было бы лучшим вариантом.

"Противник действительно деморализован, у него много 200-х, он оттягивается в западном направлении. Мы контролируем большую часть города, но пока не весь Красный Лиман. К утру ситуация может измениться", — сообщил военный корреспондент.

Также ВС РФ наносят новые удары по Павлограду.

Сообщаются о новых "прилетах". Скорее всего, ВС РФ накрывают ж/д узел через который идет переброска подкреплений на фронт в Донбассе.