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Автор Максим Александров

Вассерман: перелом в СВО наступит после разгрома донбасской группировки ВСУ

Силовые структуры

Специальная военная операция России пойдёт намного быстрее, после того как завершится ликвидация боевиков, оккупирующих в данный момент очень небольшую площадь в народных республиках Донбасса. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман в беседе с изданием "Украина.ру".

По его словам, сейчас уже совершенно ясно, что Украина скопила настолько огромный запас сил вблизи республик Донбасса, что этих сил уже не хватит на оборону остальной оккупированной территории страны.

Депутат выразил надежду, что дело пойдёт намного быстрее после ликвидации донбасской группировки. Он также отметил, что Киев очень серьёзно готовился к нападению на Донбасс, о чём можно судить по начавшейся 17 февраля артподготовке, которая не прекращается и до сих пор.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
киев донбасс украина анатолий вассерман
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