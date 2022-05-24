Минобороны: авиация РФ уничтожила крупный склад снарядов США на Украине

Авиация РФ с помощью высокоточных ракет уничтожила крупный склад снарядов США на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, в помещениях хранились снаряды к американским гаубицам М777.

Кроме того, он отметил, что за сутки российские военные поразили три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населённого пункта Соледар.

"Также высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены шесть складов боеприпасов в районах населённых пунктов Миньковка, Бахмут, Николаевка, Спорное и Красный Лиман Донецкой Народной Республики, в том числе один крупный склад 155-мм снарядов к американским гаубицам М-777 в Раздоловке", — сказал Конашенков на брифинге.

Ранее журналист Сергей Колясников заявил, что появилось сразу несколько свидетельств критического положения ВСУ и серьёзного перелома в спецоперации в пользу РФ.