Российские военные сбили украинский самолёт МиГ-29 около Краматорска

Российские бойцы в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины сбили самолёт МиГ-29, принадлежащий ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

На брифинге он пояснил, что самолёт был сбит неподалёку от Краматорска.

"Российской истребительной авиацией в районе Краматорска Донецкой Народной республики сбит украинский самолёт МиГ-29", — подчеркнул Конашенков.

По его словам, всего с начала проведения спецоперации армия РФ уничтожила 178 самолётов, 125 вертолётов, 995 беспилотных летательных аппаратов, 320 зенитных ракетных комплексов, 3243 танка и других боевых бронированных машин, 425 установок реактивных систем залпового огня, принадлежащих Вооружённым силам Украины.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что российская авиация уничтожила на Украине крупный склад, где хранились снаряды к американским гаубицам М-777.