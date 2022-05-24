Перед сдачей в плен "азовцы"* убили на "Азовстали" шесть "неугодных" человек

Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, в подземельях "Азовстали" после команды сложить оружие боевиками наспех был взорван склад боеприпасов, в результате чего погибли шесть человек и четверо получили ранения. Есть версия, что командир "Азова"* Денис Прокопенко приказал устроить взрыв с целью уничтожения неугодных ему людей так, чтобы их нельзя было идентифицировать, пишет "Свободная пресса".
В пользу указанной версии свидетельствует и факт отсутствия какой-либо ценности склада боеприпасов, которых "хватает повсюду". По версии издания, взрыв мог быть устроен с целью "заметания следов".
"Кто на самом деле погиб при уничтожении склада, ещё предстоит выяснить", — пишет источник.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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