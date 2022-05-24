Патрушев: Россия не гонится за сроками спецоперации на Украине

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что РФ некуда спешить на Украине, все озвученные ранее цели спецоперации будут обязательно достигнуты в рамках спокойного и разумного развития.

Национализм на Украине следует искоренить на 100 процентов, подчеркнул он.

"Все цели, поставленные президентом РФ в ходе специальной военной операции, будут достигнуты, иначе и быть не может", — в частности, сказал Патрушев.

Он отметил, что нацизм нужно искоренить полностью, иначе он в более жуткой форме поднимет голову уже спустя несколько лет.

Ранее глава Совбеза сказал, что республики Донбасса вправе требовать от Запада, который спонсировал украинских националистов, репарации за восемь лет агрессии на их территориях.