Украинский депутат от партии "Слуга народа" Александр Бакумов сообщил, что парламентарии отказались рассматривать законопроект, согласно которому офицеры ВСУ смогут расстреливать дезертиров.
Как написали в "Страна.ua", идею членов Верховной рады активно обсуждали в обществе. По мнению Бакумова, вопросы возникли у непрофессиональных граждан.
"Сейчас говорят, что командиры начнут убивать своих подчинённых. Что за чушь?" — сказал украинский депутат.
Однако он отметил, что законопроект отзовут, так как жители страны негативно оценили предложение парламентариев. Вместе с этим Бакумов призвал специалистов обсудить эту идею.
Если законопроект примут, офицеры получат право убивать украинских солдат, которые отказываются выполнять приказ или самостоятельно покидают позицию.
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