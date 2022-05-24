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Автор Евгения Васильева

Депутаты Рады отзовут законопроект, позволяющий офицерам убивать дезертиров

Силовые структуры

Украинский депутат от партии "Слуга народа" Александр Бакумов сообщил, что парламентарии отказались рассматривать законопроект, согласно которому офицеры ВСУ смогут расстреливать дезертиров.

Как написали в "Страна.ua", идею членов Верховной рады активно обсуждали в обществе. По мнению Бакумова, вопросы возникли у непрофессиональных граждан.

"Сейчас говорят, что командиры начнут убивать своих подчинённых. Что за чушь?" — сказал украинский депутат.

Однако он отметил, что законопроект отзовут, так как жители страны негативно оценили предложение парламентариев. Вместе с этим Бакумов призвал специалистов обсудить эту идею.

Если законопроект примут, офицеры получат право убивать украинских солдат, которые отказываются выполнять приказ или самостоятельно покидают позицию.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
украина верховная рада
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