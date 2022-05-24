Ветеран объяснил тактику продвижения российской армии на Украине

Российские войска на Украине применяют тактику бережного продвижения. Она предполагает последовательную постановку под контроль отдельных территорий с сохранением жизней мирных граждан и минимизирование потерь среди личного состава, рассказал в беседе с URA. RU ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он объяснил, что сначала наносятся воздушные и артиллерийские удары, после чего начинают продвижение танки и мотострелковые части.

"Это необходимо для того, чтобы избежать больших потерь наших бойцов и, что самое главное, мирных жителей", — сказал Дандыкин.

При этом он подчеркнул, что украинская армия придерживается противоположной тактики, подставляя под обстрелы мирных жителей.