Сладков: Киев бросал против ДНР диверсантов-гомосексуалистов

С 2014 года профессионализм сотрудников МГБ Донецкой Народной Республики существенно вырос.

Об этом сообщил известный военный корреспондент Александр Сладков.

Он отмечает, что сегодня силы РФ и ЛДНР противостоят не Украине. Борьба идёт на глобальном уровне. Против объединённых сил сейчас действуют Пентагон, ЦРУ, разведцентры НАТО, польская и румынская разведки.

Сладков подчёркивает, что шляпу снимает перед "этими мужиками" из донбасского МГБ.