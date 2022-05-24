С 2014 года профессионализм сотрудников МГБ Донецкой Народной Республики существенно вырос.
Об этом сообщил известный военный корреспондент Александр Сладков.
Он отмечает, что сегодня силы РФ и ЛДНР противостоят не Украине. Борьба идёт на глобальном уровне. Против объединённых сил сейчас действуют Пентагон, ЦРУ, разведцентры НАТО, польская и румынская разведки.
Сладков подчёркивает, что шляпу снимает перед "этими мужиками" из донбасского МГБ.
"Порой мне из "Вестей" говорили: "Да заткнись ты с этими шпионами, сколько можно?". А мы — один случай, второй случай, третий, диверсанты.
Диверсанты-гомосексуалисты, было и такое. Любовники женщин на Украине, которые тоже измазались в этой войне против Донбасса — да море всего, столько случаев, которые были предотвращены", — перечисляет военкор работу иностранных спецслужб.
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