Военные ВС РФ несли раненого солдата ВСУ два километра и спасли ему жизнь

В Сети опубликованы видеокадры спасения раненого украинского солдата. Так называемые "побратимы" сбежали и оставили своего сослуживца умирать. Однако на помощь украинскому силовику пришли солдаты российской армии. Они увидели раненого бойца после окончания боевых действий.

Эвакуация раненного бойца ВСУ

Украинец получил серьёзные ранение и нуждался в срочной медицинской помощи. Солдаты ВС РФ приняли решение переместить его в свой тыл. Военные российской армии несли раненого бойца на брезенте около двух километров через минное поле до своих позиций.

После осмотра раненого украинца врачи сказали, что если бы прошло ещё немного времени, то было бы уже поздно.