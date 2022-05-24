Басурин: войска ДНР не будут заходить в Авдеевку

Замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин поделился военными планами относительно дальнейшей судьбы Авдеевки.

По словам Басурина, силы ДНР планируют блокировать Авдеевку, однако заходить в сам город не станут ради сохранения жизней военных и мирных граждан.

"В Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить. После того как город будет полностью блокирован — после этого будем разбираться", — сказал Басурин в эфире Первого канала.

Представитель Народной милиции ДНР объяснил также, в чём заключается трудность при продвижении в направлении Авдеевки. По словам Басурина, бойцы ВСУ ведут обстрел Донецка и Ясиноватой с коксохимического комбината, рассчитывая, что "силы ДНР ответным огнем будут уничтожать их артиллерийские расчеты, и при этом будет страдать коксохим".

Ранее военный эксперт Константин Сивков объяснил, что в планах у войск РФ формирование трёх котлов в Авдеевке, Северодонецке и Марьинке с целью окружения и "выдавливания" украинских формирований.