Авдеевские направление остаётся одной из самых горячих точек специальной военной операции России на Украине. На этом стратегически важном участке разворачиваются ожесточённые бои. Сегодня, 24 мая, стало известно, что начался штурм города, боевые действия идут на окраинах.
Бойцами Народной милиции ДНР наносятся удары по позициям 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооружённых сил Украины в районе Авдеевки, пишет Telegram-канал WarGonzo, уточняя, что работает гаубица Д-30.
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Формирования киевского режима применяют станции контрбатарейной борьбы западного производства.