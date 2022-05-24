Оперативники задержали украинских боевиков, готовивших теракты в школах

В Ростовской области оперативники поймали украинских боевиков, которые планировали совершить теракты в школах, об этом пишет rostovgazeta.ru.

Задержанные были членами украинских нацбатальонов "Азов"* и "Донбасс"*. Один из них рассказал, что они собирались устроить массовые убийства в школах в начале 2022 года.

Ранее украинский омоновец Николай Саламаха отказался принимать участие в диверсии, которую киевский режим готовился совершить в Херсонской области, и добровольно сдал российским силовикам 50 автоматов и ящики гранат.

Саламаха признался, что по указанию киевских властей должен был возглавить особое подразделение для совершения на территории Херсонской области "диверсионных операций".

*украинские националистические батальоны, деятельность которых признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.