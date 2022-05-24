Представители Минобороны России сообщили, что сапёры из нашей страны разминировали Мариупольский порт.
"Специалистами Черноморского флота и инженерных войск завершено разминирование территории Мариупольского порта", — заявили в российском военном ведомстве.
По информации МО РФ, сапёры обследовали 134 сооружения. Специалисты нейтрализовали более 12 тысяч взрывоопасных предметов, которые оставили украинские военные, отметили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики разминировали территорию рядом с железнодорожным вокзалом.
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