Гайдай: ситуация критическая, ВС РФ наступают по всем направлениям

Позиции украинских силовиков разбиты мощными обстрелами, а сами боевики сбежали с поля боя. По словам главы Луганской оккупационной "областной военно-гражданской администрации" Сергея Гайдая, ситуация в регионе близка к критической. Он признал, что положение группировки ВСУ ухудшается.

"Россияне наступают на Луганщине по всем направлениям одновременно. Огромное количество танков, БТРов, бросили просто колоссальное количество сил и средств <…> ВСУ приходится отступать. <…> Уже негде укрыться от обстрелов", — пожаловался Гайдай на телеканале "Украина 24".

Он подчеркнул, что союзные войска атаковали Северодонецкое направление, Горскую громаду со стороны Золотого и Екатериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Белогоровку.