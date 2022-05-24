Позиции украинских силовиков разбиты мощными обстрелами, а сами боевики сбежали с поля боя. По словам главы Луганской оккупационной "областной военно-гражданской администрации" Сергея Гайдая, ситуация в регионе близка к критической. Он признал, что положение группировки ВСУ ухудшается.
"Россияне наступают на Луганщине по всем направлениям одновременно. Огромное количество танков, БТРов, бросили просто колоссальное количество сил и средств <…> ВСУ приходится отступать. <…> Уже негде укрыться от обстрелов", — пожаловался Гайдай на телеканале "Украина 24".
Он подчеркнул, что союзные войска атаковали Северодонецкое направление, Горскую громаду со стороны Золотого и Екатериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Белогоровку.
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Город Попасная после боёв оказался буквально завален телами украинских военных.