Наёмник из США Кевин попал под обстрел российских военных на Украине

30-летний американский наёмник Кевин входит в группу элитных ветеранов иностранных спецподразделений. Несмотря на то, что ветеран спецназа США в прошлом был высокопоставленным американским оперативником по борьбе с терроризмом, служил в Ираке и Афганистане, он признался, что именно на Украине столкнулся с самыми интенсивными боевыми действиями в своей жизни.

Его отряду пришлось несколько дней скрываться в оздоровительном комплексе, находясь под постоянными обстрелами. Наёмник отметил, что из-за огня деформировались даже штанги в тренажёрном зале.