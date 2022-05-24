30-летний американский наёмник Кевин входит в группу элитных ветеранов иностранных спецподразделений. Несмотря на то, что ветеран спецназа США в прошлом был высокопоставленным американским оперативником по борьбе с терроризмом, служил в Ираке и Афганистане, он признался, что именно на Украине столкнулся с самыми интенсивными боевыми действиями в своей жизни.
Его отряду пришлось несколько дней скрываться в оздоровительном комплексе, находясь под постоянными обстрелами. Наёмник отметил, что из-за огня деформировались даже штанги в тренажёрном зале.
"Мы называем его домом ужасов, потому что там был буквально кошмар", — рассказал он в беседе с CNN.
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Город Попасная после боёв оказался буквально завален телами украинских военных.