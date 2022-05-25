Число военных на Украине могут довести с 700 тыс. до одного миллиона.
Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Такая цифра (1 миллион) была названа не случайно", — говорит украинский пропагандист.
Правда, он отмечает, что могут возникнуть проблемы вооружения такого количества мобилизованных боевиков. Арестович подчеркнул, что "всё упирается в помощь от Запада".
"А она имеет свойство заканчиваться", — подытожил советник Андрея Ермака.
Также он отметил, что военная обстановка в ближайшее время вызывает у него опасения.
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