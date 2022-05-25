Арестович: Количество военных на Украине могут довести с 700 тысяч до 1 млн

Число военных на Украине могут довести с 700 тыс. до одного миллиона.

Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Такая цифра (1 миллион) была названа не случайно", — говорит украинский пропагандист.

Правда, он отмечает, что могут возникнуть проблемы вооружения такого количества мобилизованных боевиков. Арестович подчеркнул, что "всё упирается в помощь от Запада".

"А она имеет свойство заканчиваться", — подытожил советник Андрея Ермака.

Также он отметил, что военная обстановка в ближайшее время вызывает у него опасения.