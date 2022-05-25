Морпех ВСУ: мы закапывали погибших и объявляли их дезертирами

Командование украинской армии приказывало солдатам хоронить погибших и вносить их имена в списки дезертиров, чтобы скрыть потери.

Пытаясь прорваться из окружения в Донбассе, ВСУ несут огромные потери, рассказал пленный украинский морпех Никита Лазаренко. Его подразделение собиралось выйти на подконтрольную Киеву территорию, для чего было сформировано несколько колонн.

"Первую колонну полностью разбили, в живых остались считанные единицы. Моя колонна была второй", — пояснил Лазаренко.

Так как ВС РФ уничтожили практическую всю технику бригады, отступать планировалось в пешем порядке. Морпеху в гражданской одежде удалось добраться до города, но там он был замечен представителями комендатуры ДНР.

Что касается обстановки в окружении, пленный назвал её "крайне тяжёлой". Большое количество погибших солдат было вывозить попросту никуда.

"В середине марта я получил приказ комбрига выкопать траншею 50 метров длинной для захоронения убитых", — рассказал бывший военнослужащий.

По словам Лазаренко, позже он увидел имена погибших в списке дезертиров и пропавших без вести. Морпех считает, что таким образом командование скрывает потери, а "близким и родным нагло врут".