Командование украинской армии приказывало солдатам хоронить погибших и вносить их имена в списки дезертиров, чтобы скрыть потери.
Пытаясь прорваться из окружения в Донбассе, ВСУ несут огромные потери, рассказал пленный украинский морпех Никита Лазаренко. Его подразделение собиралось выйти на подконтрольную Киеву территорию, для чего было сформировано несколько колонн.
"Первую колонну полностью разбили, в живых остались считанные единицы. Моя колонна была второй", — пояснил Лазаренко.
Так как ВС РФ уничтожили практическую всю технику бригады, отступать планировалось в пешем порядке. Морпеху в гражданской одежде удалось добраться до города, но там он был замечен представителями комендатуры ДНР.
Что касается обстановки в окружении, пленный назвал её "крайне тяжёлой". Большое количество погибших солдат было вывозить попросту никуда.
"В середине марта я получил приказ комбрига выкопать траншею 50 метров длинной для захоронения убитых", — рассказал бывший военнослужащий.
По словам Лазаренко, позже он увидел имена погибших в списке дезертиров и пропавших без вести. Морпех считает, что таким образом командование скрывает потери, а "близким и родным нагло врут".
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Пленный националист батальона "Донбасс"* Юрий Закопец рассказал, что потерял более 50 офицеров-друзей.