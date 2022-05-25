Литовкин: генералов НАТО с "Азовстали" ждет показательный процесс в Москве

Россия обязательно предъявит миру иностранных генералов, которые пытались отсидеться в катакомбах под "Азовсталью", уверен военный эксперт Виктор Литовкин.

Иностранных военнослужащих и инструкторов НАТО, сдавшихся вместе с националистами в Мариуполе, ждёт российский трибунал, заявил аналитик в интервью изданию "Царьград". Ранее появлялись сообщения, что из-под "Азовстали" вышли генерал США, полковник британской армии и четыре инструктора Североатлантического альянса.

Кремль не предъявляет миру иностранных офицеров, пока не закончены следственные действия. Можно с уверенностью предполагать, что натовские генералы охотно дают показания, а это поможет собрать безупречную доказательную базу их преступлений против мирных жителей Донбасса.

"Когда мы продемонстрируем всему миру этих людей, то это будет доказательством того, что мы воюем на Украине со всем западным миром", — считает Литовкин.

После окончания следствия начнётся показательный процесс, где будет доказана вина иностранных военных. Это наглядно покажет всем настоящие геополитические цели Запада.