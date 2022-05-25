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Автор Мария Карева

ВС РФ нанесли три ракетных удара по Днепропетровской области

Силовые структуры

Днепропетровский "губернатор", назначенный на пост киевским режимом, Валентин Резниченко сообщил, что по объекту в Кривом Роге и в южных районах области были нанесены ракетные удары.

"Ракетными ударами промышленному предприятию были нанесены серьёзные разрушения. Информация о пострадавших уточняется", — заявил ставленник киевского режима.

Не исключено, что боевики ВСУ использовали промышленный объект в корыстных целях. На заводе "Интервзрывпром" изготавливали порох, пороховые смеси и другие взрывчатые вещества.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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