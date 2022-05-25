Днепропетровский "губернатор", назначенный на пост киевским режимом, Валентин Резниченко сообщил, что по объекту в Кривом Роге и в южных районах области были нанесены ракетные удары.
"Ракетными ударами промышленному предприятию были нанесены серьёзные разрушения. Информация о пострадавших уточняется", — заявил ставленник киевского режима.
Не исключено, что боевики ВСУ использовали промышленный объект в корыстных целях. На заводе "Интервзрывпром" изготавливали порох, пороховые смеси и другие взрывчатые вещества.
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