Запад продолжает направлять оружие на Украину. Ранее стало известно о поставке американских гаубиц М777, однако они прибыли без цифровой системы наведения. Теперь в Сети появились ролики, демонстрирующие, что ВСУ начали получать гаубицы с полноценной артсистемой: с польской территории был осуществлён завоз партии из четырёх гаубиц М777 из Канады, оборудованных цифровой СУО. Об этом сообщает "Военное обозрение".
По версии издания, новые гаубицы не окажут серьёзного влияния на ход СВО из-за небольшого объёма поставок, технического несоответствия орудий украинскому артиллерийскому парку, а также из-за активного противодействия спутниковой навигации со стороны средств РЭБ России.
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