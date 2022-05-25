Леонков: "Грядёт летняя кампания СВО, которая будет с новыми победами"

В результате слаженных сил военных РФ и ЛНР украинские военнослужащие, находящихся в Лисичанске и Северодонецке, отрезали от снабжения, поэтому известный российский журналист и военный эксперт Алексей Леонков считает, что отступление донбасской группировки ВСУ предрешено, а союзные силы ждут новые победы в летней кампании спецоперации.

"Отступая укронацики продолжат тактики "выжженой земли" и "живого щита", стараясь сдержать наступление союзной армии", — цитирует слова эксперта "Военное дело".

По словам Леонкова, украинский глава государства Владимир Зеленский прекрасно понимает, что битва за Донбасс проиграна, поэтому "сливает" группировку ВСУ в этом направлении, свидетельством тому служит предоставление полякам особого статуса на Украине.

"Зеленский своим "братанием" с Дудой (президент Польши Анджей Дуда, — Прим. ред.) и заявлением по Донбассу — лишь озвучил эти решения", — подчеркнул он.

Журналист считает, что после окончания битвы за Донбасс, Вооружённые силы РФ и Народной милиции ЛДНР в рамках проведения спецоперации двинуться на Запад Украины.