Вооружённые силы РФ использовали высокоточные ракеты воздушного и морского базирования для уничтожения производственных цехов завода "Мотор Сич", который находится в Запорожье (Украина), сообщили в Минобороны России.
Предприятие специализировалось на создании авиационных двигателей для самолётов Военно-воздушных сил Украины, в том числе для беспилотников.
Также российская армия ликвидировала в Днепропетровской области резервы ВСУ, которые двигались на восток страны, чтобы усилить донбасскую группировку войск.
Также ВС РФ за день поразили ракетами три пункта управления и несколько радиотехнических и логистических центров противника в разных частях Украины.
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