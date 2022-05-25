ВС РФ уничтожили ракетами цеха украинского завода "Мотор сич" в Запорожье

Вооружённые силы РФ использовали высокоточные ракеты воздушного и морского базирования для уничтожения производственных цехов завода "Мотор Сич", который находится в Запорожье (Украина), сообщили в Минобороны России.

Предприятие специализировалось на создании авиационных двигателей для самолётов Военно-воздушных сил Украины, в том числе для беспилотников.

Также российская армия ликвидировала в Днепропетровской области резервы ВСУ, которые двигались на восток страны, чтобы усилить донбасскую группировку войск.

Также ВС РФ за день поразили ракетами три пункта управления и несколько радиотехнических и логистических центров противника в разных частях Украины.