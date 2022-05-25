Волонтёр из Франции Адриен Боке рассказал, как бесчеловечно вели себя украинские боевики нацбатальона "Азов"*.
По словам француза, "азовцы"* не позволяли помочь российским военным, которые были тяжело ранены — они их просто сразу сами добивали на месте.
"На улицах лежали тяжело раненные российские военные. Мы хотели им помочь, но бойцы "Азова”* запретили нам к ним приближаться. Тем не менее, мы продолжали настаивать", — рассказал Боке в эфире радио Radio Coirtoisie.
Когда боевики видели желание волонтёров помочь раненым, они, словно издеваясь, просто "брали автомат и хладнокровно добивали россиян".
Боке подчеркнул, что видел тяжело раненых, но при этом живых российских солдат. По его словам, волонтёры умоляли бойцов "Азова"* пощадить раненых.
"Но в ответ у бойцов "Азова”* был один рефлекс — они брали автомат и добивали их", — вспомнил француз.
Он отметил, что это были первые военные преступления, свидетелем которых он стал.
Боке уточнил, что работал в местах, расположенных к северу от Киева, когда там закончились боевые действия, привезя туда медикаменты для раненых вместе с другими волонтёрами.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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