Французский волонтёр Боке: "азовцы"* спокойно добивали тяжелораненых русских

Волонтёр из Франции Адриен Боке рассказал, как бесчеловечно вели себя украинские боевики нацбатальона "Азов"*.

По словам француза, "азовцы"* не позволяли помочь российским военным, которые были тяжело ранены — они их просто сразу сами добивали на месте.

"На улицах лежали тяжело раненные российские военные. Мы хотели им помочь, но бойцы "Азова”* запретили нам к ним приближаться. Тем не менее, мы продолжали настаивать", — рассказал Боке в эфире радио Radio Coirtoisie.

Когда боевики видели желание волонтёров помочь раненым, они, словно издеваясь, просто "брали автомат и хладнокровно добивали россиян".

Боке подчеркнул, что видел тяжело раненых, но при этом живых российских солдат. По его словам, волонтёры умоляли бойцов "Азова"* пощадить раненых.

"Но в ответ у бойцов "Азова”* был один рефлекс — они брали автомат и добивали их", — вспомнил француз.

Он отметил, что это были первые военные преступления, свидетелем которых он стал.

Боке уточнил, что работал в местах, расположенных к северу от Киева, когда там закончились боевые действия, привезя туда медикаменты для раненых вместе с другими волонтёрами.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.