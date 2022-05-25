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Автор Светлана Нерадовская

Обозреватель Косарев: "азовцы"* мечтают о скором присоединении Донбасса к РФ

Силовые структуры

Сдавшиеся в плен бойцы нацбатальона "Азов"* очень надеются на быстрое вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ. Такое мнение выразил обозреватель RT Роман Косарев.

Обозреватель Косарев: "азовцы"* мечтают о скором присоединении Донбасса к РФ

Журналист напомнил, что в ДНР планируется провести суд над сдавшимися военным РФ и ЛДНР сдавшимися в плен боевиками ВСУ.

Косарев подчеркнул, что на территории ДНР и ЛНР не действует мораторий на смертную казнь, в отличие от России, и это обстоятельство определённо является поводом для беспокойства украинских националистов.

"Смертная казнь здесь не отменена. Азовцы, которые сейчас находятся в заключении, должны очень сильно переживать. Они надеются, что Донбасс как можно скорее войдет в состав России, где есть мораторий на смертную казнь. Такая ирония получается", — отметил Косарев.

Ранее стало известно, что трибунал над "азовцами" будет проходить поэтапно, первый из которых запланирован в Мариуполе. Такую информацию предоставил замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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