Сдавшиеся в плен бойцы нацбатальона "Азов"* очень надеются на быстрое вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ. Такое мнение выразил обозреватель RT Роман Косарев.
Журналист напомнил, что в ДНР планируется провести суд над сдавшимися военным РФ и ЛДНР сдавшимися в плен боевиками ВСУ.
Косарев подчеркнул, что на территории ДНР и ЛНР не действует мораторий на смертную казнь, в отличие от России, и это обстоятельство определённо является поводом для беспокойства украинских националистов.
"Смертная казнь здесь не отменена. Азовцы, которые сейчас находятся в заключении, должны очень сильно переживать. Они надеются, что Донбасс как можно скорее войдет в состав России, где есть мораторий на смертную казнь. Такая ирония получается", — отметил Косарев.
Ранее стало известно, что трибунал над "азовцами" будет проходить поэтапно, первый из которых запланирован в Мариуполе. Такую информацию предоставил замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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