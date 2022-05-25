Бывший глава Военного комитета НАТО, генерал Петр Павел заявил, что Вооружённым силам Украины вряд ли удастся взять под контроль Донбасс, а тем более Крым.
Накануне глава разведки Украины Кирилл Буданов сказал, что до конца 2022 года ВСУ зайдут, "как минимум, на территорию Крыма".
В эфире чешского ТВ, Павел назвал маловероятным сценарий, при котором украинской армии удастся вытеснить Вооружённые силы РФ с Донбасса и Крыма.
"Россия в своих действиях переоценила собственные силы и недооценила украинцев. Но это вовсе не значит, что Украина должна победить ", — отметил чешский генерал.
Он добавил, что Запад должен помочь Украине поставками оборонительного вооружения.
В 2015 году Петр Павел заявил, что Россия сможет оккупировать Прибалтику в течение двух дней. При этом в такой же срок он оценил способность российской армии занять Киев. Тогда его высказывания вызвали широкий общественный резонанс.
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