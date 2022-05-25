Кошкин и Шурыгин оценили вероятность ликвидации офицеров НАТО на "Азовстали"

После массовой сдачи в плен боевиков на заводе "Азовсталь" стали выдвигаться версии о том, что офицеры НАТО, якобы прятавшиеся в подземных катакомбах, могли быть ликвидированы. Редакция "Московского Комсомольца" попросила военных экспертов оценить вероятность ликвидации западных наёмников.

По мнению военного политолога Андрея Кошкина, офицерский состав НАТО вряд ли мог находиться в подвалах комбината, поскольку место их работы — учебные полигоны. Он считает маловероятным согласие иностранных наёмников осесть на "Азовстали". Версию об убийстве подписавших контракты наёмников Кошкин также считает несостоятельной. По его мнению, вывезти на вертолетах с "Азовстали" пытались Волыну, Редиса и Калину.

"Я никогда не разделял мнение, что высокопоставленные офицеры НАТО могут прятаться на "Азовстали", — отметил он.

Военный эксперт Владислав Шурыгин согласился с мнением Кошкина. По его словам, информация о натовских генералах на "Азовстали" никак не подтверждена.

"Я все эти месяцы говорил, что никаких данных, позволяющих судить о том, что на "Азовстали" есть какие-то натовские генералы, нет", — сказал Шурыгин.

Не верит эксперт и в то, что националисты могли, заметая следы, ликвидировать при помощи взрыва иностранных советников на "Азовстали".