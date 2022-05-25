Украинские военные Черкасской территориальной обороны сняли видео, в котором рассказали о постигших их тяготах - переброску в ДНР, отсутствие снабжения тяжёлым вооружением и слабую финансовую поддержку.
Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады рассказали, что их подразделение было переправлено в Донбасс 22 мая, и после первого же боя их ряды значительно поредели.
ВСУшники отметили, что для поставленных перед ними боевых задач им требовалось тяжёлое вооружение, за отсутствием которого цели не могли быть выполнены. В результате командование отдало им приказ сдаться.
Бойцы сообщили об отношении к ним как к "пушечному мясу", которое не жалко бросить туда, где заведомо ждёт провал. А за дезертирство украинским военным обещали тюремный срок.
ВСУшники добавили, что их желание воевать у них было добровольным, но только одних автоматов для этого недостаточно.
"Мы требуем от руководства и военного командования страны немедленно обратить внимание на эти проблемы. В случае, если они не будут решены, это угрожает обороноспособности Украины", — заключили бойцы.
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