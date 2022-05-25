Военный 59-й мотопехотной бригады ВСУ сдались с жалобами на командование

Украинские военные Черкасской территориальной обороны сняли видео, в котором рассказали о постигших их тяготах - переброску в ДНР, отсутствие снабжения тяжёлым вооружением и слабую финансовую поддержку.

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады рассказали, что их подразделение было переправлено в Донбасс 22 мая, и после первого же боя их ряды значительно поредели.

ВСУшники отметили, что для поставленных перед ними боевых задач им требовалось тяжёлое вооружение, за отсутствием которого цели не могли быть выполнены. В результате командование отдало им приказ сдаться.

Бойцы сообщили об отношении к ним как к "пушечному мясу", которое не жалко бросить туда, где заведомо ждёт провал. А за дезертирство украинским военным обещали тюремный срок.

ВСУшники добавили, что их желание воевать у них было добровольным, но только одних автоматов для этого недостаточно.