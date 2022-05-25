Участнику российской спецоперации на Украине Андранику Гаспаряну из Омска присвоено звание Героя России, об этом сообщает gorod55.ru.
Отмечается, что военнослужащий вместе с бригадой, которая находилась под его командованием, захватил мост через реку в Херсонской области. В течение трёх дней бойцы героически отражали атаки противников и не допустили прорыва рубежа.
В настоящий момент Гаспарян продолжает смело участвовать в спецоперации.
Ранее троих военнослужащих из Челябинской области, которые погибли на Украине, наградили посмертно. Власти Магнитогорска рассказали, что родным погибших южноуральских солдат вручили их ордена Мужества в Центре патриотического воспитания города.
По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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