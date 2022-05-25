Командиру, отстоявшему мост в Херсонской области, присвоили звание Героя России

Участнику российской спецоперации на Украине Андранику Гаспаряну из Омска присвоено звание Героя России, об этом сообщает gorod55.ru.

Отмечается, что военнослужащий вместе с бригадой, которая находилась под его командованием, захватил мост через реку в Херсонской области. В течение трёх дней бойцы героически отражали атаки противников и не допустили прорыва рубежа.

В настоящий момент Гаспарян продолжает смело участвовать в спецоперации.

Ранее троих военнослужащих из Челябинской области, которые погибли на Украине, наградили посмертно. Власти Магнитогорска рассказали, что родным погибших южноуральских солдат вручили их ордена Мужества в Центре патриотического воспитания города.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.