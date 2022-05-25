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Автор Инна Винникова

Военный эксперт Крамник подвёл итоги трёх месяцев спецоперации на Украине

Силовые структуры

С начала военной спецоперации на Украине прошло три месяца. Военный эксперт Илья Крамник подвёл её итоги. Так, взята под контроль вся территория ЛНР и большая часть ДНР. Инфраструктуре страны нанесён значительный ущерб.

Военный эксперт Крамник подвёл итоги трёх месяцев спецоперации на Украине

Целью СВО Россия ставила получение результата "армией мирного времени и одновременно с этим — без радикального воздействия на транспортную систему", указал аналитик. Однако на третьем месяце ВС РФ начали наносить удары по железнодорожному сообщению, тем самым блокируя поставки вооружения Запада для ВСУ. Та техника, что доходит до зоны боевых действий, будет "пережёвана и выброшена в битом виде спустя пару недель", полагает эксперт, так как поставки незначительны.

Крамник комментирует превосходство украинской армии по численности:

"Армия России — довольно компактная структуру, ориентированная в первую очередь на действия в конфликтах малой интенсивности, но не на затяжную войну массовых армий, которая предполагала бы мобилизацию".

Но данное превосходство компенсируется огневой мощью и господством в воздухе, считает эксперт.

"Противостояние превратилось в соревнование между превосходством в численности армии и превосходства России в весе залпа. При этом украинское руководство очевидно надеется, что поставки оружия Запада станут существенными прежде, чем потери окажутся критическими", — резюмирует Крамник.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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