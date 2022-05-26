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Автор Екатерина Широкова

Пушилин: солдаты ДНР вошли в Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области

Силовые структуры

Армия ДНР уже вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области Украины, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, нельзя защитить Донбасс оставаясь в приграничной зоне республик из-за агрессии украинских боевиков.

Пушилин: солдаты ДНР вошли в Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области

Кроме того, глава ДНР отметил, что если бы армия оставалась на позициях в ЛДНР, то это бы лишь отодвинуло противника.

"Невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской Народных Республик — мы просто отодвинули бы противника. Но те обстрелы, та агрессия со стороны Украины продолжалась бы неограниченный период времени", — пояснил глава ДНР в беседе с РИА Новости.

Как пояснил глава Донецкой Народной Республики, Запад активно поддерживает киевскую власть, что несёт существенную угрозу продолжения обстрелов на линии соприкосновения.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу украина денис пушилин
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