Армия ДНР уже вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области Украины, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, нельзя защитить Донбасс оставаясь в приграничной зоне республик из-за агрессии украинских боевиков.
Кроме того, глава ДНР отметил, что если бы армия оставалась на позициях в ЛДНР, то это бы лишь отодвинуло противника.
"Невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской Народных Республик — мы просто отодвинули бы противника. Но те обстрелы, та агрессия со стороны Украины продолжалась бы неограниченный период времени", — пояснил глава ДНР в беседе с РИА Новости.
Как пояснил глава Донецкой Народной Республики, Запад активно поддерживает киевскую власть, что несёт существенную угрозу продолжения обстрелов на линии соприкосновения.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.