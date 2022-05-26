Киев пойдёт на перемирие лишь тогда, когда начнёт полностью проигрывать, и то — только для передышки и восстановления сил.
Об этом сообщил бывший глава министерства обороны ДНР Игорь Стрелков.
"Если Россия начнёт терпеть поражение в войне, то украинские войска пойдут не только на Крым, они пойдут и на Ростов, и на Кубань, и везде — насколько, насколько у них хватит сил и возможностей", — заявил Стрелков.
По его словам, тактические поражения от ВСУ возможны уже сейчас и в случае поражения ВС РФ украинские войска начнут наступление и на Донбасс, и на Крым, и везде.
Он добавляет, что в июле стоит ждать украинского наступления на южном направлении. Обладая преимуществом в БПЛА, в связи — с чего они будут мириться и выполнять какие-то требования, спрашивает эксперт.
"Я предполагаю, что не позднее середины-конца июня украинские войска начнут переходить в наступление. Наиболее опасным участком я полагаю Херсон и Николаевское направление", — даёт прогноз бывший министр обороны ДНР.
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Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.