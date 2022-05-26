Стрелков: Киев может пойти на Крым, на Ростов и на Кубань

Киев пойдёт на перемирие лишь тогда, когда начнёт полностью проигрывать, и то — только для передышки и восстановления сил.

Об этом сообщил бывший глава министерства обороны ДНР Игорь Стрелков.

"Если Россия начнёт терпеть поражение в войне, то украинские войска пойдут не только на Крым, они пойдут и на Ростов, и на Кубань, и везде — насколько, насколько у них хватит сил и возможностей", — заявил Стрелков.

По его словам, тактические поражения от ВСУ возможны уже сейчас и в случае поражения ВС РФ украинские войска начнут наступление и на Донбасс, и на Крым, и везде.

Он добавляет, что в июле стоит ждать украинского наступления на южном направлении. Обладая преимуществом в БПЛА, в связи — с чего они будут мириться и выполнять какие-то требования, спрашивает эксперт.