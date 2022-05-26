Подорвавшийся на мине танк Т-72БЗ ВС РФ оказался наживкой для ВСУ в Донбассе

В одном из районов Донбасса произошла ситуация, которая получила резонанс в Сети. Российский танк Т-72БЗ подорвался на мине, но не всё так однозначно.

Сообщается, что экипаж эвакуировался полностью. В результате подрыва катки танка повреждены, слетела гусеница. Бойцы ВСУ выждали некоторое время, и подошли к "трофею", ведя прямой репортаж с места событий, активно комментируя "прямую линию перемоги" и то, как вёлся бой до этого. Но видео неожиданно обрывается интенсивной стрельбой.

Выяснилось, что украинские военные попали в засаду, а Т-72БЗ выступил в качестве приманки. Члены экипажа танка сами устроили данную ситуацию, сообщает "Военное обозрение". Сделать фото на фоне "поверженной" техники ВС РФ у бойцов ВСУ не получилось.