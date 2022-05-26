Солдаты 2-й роты 46-го отдельного стрелкового батальона ВСУ надеялись, что их отравят в Запорожье. Однако теперь подразделение украинских силовиков обратилось к высшему командованию с призывом не считать их дезертирами за бегство с позиций в Донбассе.
Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов прокомментировал видеообращение боевиков ВСУ и отметил, что они всегда знали, что их ждёт в Донбассе.
"Боль и ужас. Слёзы и унижения. Голод и холод, а также левое вооружение", - отметил Безсонов.
Украинским боевикам было приказано оборонять Камышеваху, но "дикие ополченцы" не оставили им выбора. Именно поэтому подразделение ВСУ было вынуждено сбежать, чтобы спасти свои жизни.
"А их побратимы из первой роты вообще уже в окружении. Теперь украинское командование делает из них дезертиров", - объяснил Безсонов.
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