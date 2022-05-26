Безсонов: "дикие ополченцы" довели до слёз сбежавших бойцов ВСУ в Донбассе

Солдаты 2-й роты 46-го отдельного стрелкового батальона ВСУ надеялись, что их отравят в Запорожье. Однако теперь подразделение украинских силовиков обратилось к высшему командованию с призывом не считать их дезертирами за бегство с позиций в Донбассе.

Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов прокомментировал видеообращение боевиков ВСУ и отметил, что они всегда знали, что их ждёт в Донбассе.

"Боль и ужас. Слёзы и унижения. Голод и холод, а также левое вооружение", - отметил Безсонов.

Украинским боевикам было приказано оборонять Камышеваху, но "дикие ополченцы" не оставили им выбора. Именно поэтому подразделение ВСУ было вынуждено сбежать, чтобы спасти свои жизни.