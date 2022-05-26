В ВСУ сформированы заградительные отряды, которые контролируют группы боевиков на огневых точка. По словам пленного украинца Дмитрия Тарасюка, в случае, если кто-то "передумал воевать", либо решил сбежать, его ждёт пуля от своих же.
Как рассказал военнопленный на допросе Минобороны России, кроме того, в ВСУ есть взвод тех, кто отказался вступать в ряды ВСУ и участвовать в боевых действиях, правда, участников этого отряда, после того, как их собрали "в кучу" никто больше видел.
"Как нам сказали наши командиры, когда стоял на позиции: кто будет отступать, будем стрелять на месте. Кто убежит, сзади стоит заградотряд, который тоже будет расстреливать. У нас был взвод "отказников", которые ушли, и до сих пор их больше никто никогда не видел", — пояснил военнопленный Тарасюк.
Как часто происходили такие инциденты внутри ВСУ, военнопленный не уточнил.
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