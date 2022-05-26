Пушилин: на "Азовстали" задержаны боевики, спрятавшиеся при сдаче в плен

На мариупольском заводе "Азовсталь" выявлены и задержаны украинские боевики, которые спрятались в помещениях или отстали от других военных при сдаче в плен. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, нельзя с уверенностью сказать, что на территории комбината не осталось украинских боевиков. Как пояснил руководитель ДНР, они могли спрятаться, потеряться или отстать от группы.

"Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Но не спрятался ли ещё кто-то? На 100% пока ответить нельзя, нужно проверить каждый закоулок "Азовстали", — сказал Пушилин.

При этом глава ДНР подчеркнул: заблудившиеся на территории комбината националисты не представляют серьёзной угрозы.

Ранее Пушилин сообщил, что все пленные с завода "Азовсталь" содержатся в ДНР, их будет судить трибунал на территории республики.