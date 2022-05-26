Жители Светлодарска встречают военных ДНР и ЛНР: "Вас ждали все эти восемь лет"

На Украине продолжается специальная военная операция. Союзные войска ЛДНР успешно ведут наступление на артёмовском направлении.

Очередным освобождённым от киевского режима городом стал Светлодарск в ДНР. Союзным войскам народных республик при огневой поддержке ВС РФ удалось взять город под контроль. Издание "Русская Весна" показало видеокадры, которые демонстрируют, с какой радостью мирные жители встречают освободителей.

"Народ очень рад, вас ждали все эти восемь лет", — говорит жительница Светлодарска.

Жители улыбаются в камеру, говорят о своём прекрасном настроении, признаются, что по городу стреляли украинские военные, и выражают радость по поводу спокойствия, наконец-то воцарившегося в городе.