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Жители Светлодарска встречают военных ДНР и ЛНР: "Вас ждали все эти восемь лет"
Автор Элиза Ибрагимова

Жители Светлодарска встречают военных ДНР и ЛНР: "Вас ждали все эти восемь лет"

Силовые структуры

На Украине продолжается специальная военная операция. Союзные войска ЛДНР успешно ведут наступление на артёмовском направлении.

Очередным освобождённым от киевского режима городом стал Светлодарск в ДНР. Союзным войскам народных республик при огневой поддержке ВС РФ удалось взять город под контроль. Издание "Русская Весна" показало видеокадры, которые демонстрируют, с какой радостью мирные жители встречают освободителей.

"Народ очень рад, вас ждали все эти восемь лет", — говорит жительница Светлодарска.

Жители улыбаются в камеру, говорят о своём прекрасном настроении, признаются, что по городу стреляли украинские военные, и выражают радость по поводу спокойствия, наконец-то воцарившегося в городе.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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