Авиация РФ уничтожила центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области

Авиация РФ уничтожила украинский центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

На брифинге он отметил, что российские военные использовали для удара высокоточные ракеты воздушного базирования.

"В районе населённого пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчёта, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава", — сказал Конашенков.

Кроме того, он добавил, что армия РФ за сутки уничтожила 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, две артиллерийские батареи и два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Николаевка и Берестовое в Донецкой Народной Республике.

Как подчеркнул Конашенков, возле Николаевки военные также уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ".