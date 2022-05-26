Авиация РФ уничтожила украинский центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
На брифинге он отметил, что российские военные использовали для удара высокоточные ракеты воздушного базирования.
"В районе населённого пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчёта, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава", — сказал Конашенков.
Кроме того, он добавил, что армия РФ за сутки уничтожила 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, две артиллерийские батареи и два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Николаевка и Берестовое в Донецкой Народной Республике.
Как подчеркнул Конашенков, возле Николаевки военные также уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ".
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