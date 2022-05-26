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Автор Дмитрий Плотников

Руденко: к обороне "Азовстали" боевики готовились заранее

Силовые структуры

О том, как на металлургическом комбинате "Азовсталь" оборонялись нацисты из "Азова"*, рассказал корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

Руденко: к обороне "Азовстали" боевики готовились заранее

По его словам, к обороне завода боевики готовились заранее. Территория предприятия занимает 11 квадратных километров. Это десятки цехов, а самое главное, подземные тоннели, растянутые по всей территории, уходящие под землю на "минус семь этажей".

"Как только наши войска подошли вплотную к Мариуполю, нацисты начали свозить на территорию завода технику, боекомплект и провизию, которую разворовывали из городских супермаркетов. Позаботились они и о прикрытии мирными жителями. Их под предлогом безопасного места свезли на предприятие", — сообщил репортёр.

Территория завода у боевиков была разделена на сектора, у каждого были своё название и уровень доступа. Был свой госпиталь и даже морг. В место, где располагалось командование "Азова"*, не допускался никто, кроме приближённых и охраны.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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