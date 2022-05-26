Бойцы ВСУ вынуждены воевать оружием Первой и Второй мировых войн

Украинские военные записали видеообращение, в котором показали, что им приходится воевать оружием времён Первой и Второй мировых войн, поскольку более современного вооружения у них нет.

Бойцы ВСУ продемонстрировали пулемёт "Максим", который был разработан в Британии ещё в 1883 году, и пожаловались, что они вынуждены сражаться против вертолётов и артиллерии с устаревшим оружием.

По словам военных, они воевали в Камышевахе в Луганской области. После того, как армия России начала обстреливать их позиции с вертолётов, самолётов и "Градов", командир роты дал приказ к отступлению.

Солдаты рассказали, что если бы остались, то не выжили. Они пожаловались, что теперь командование ВСУ хочет сделать из них дезертиров. В видеообращении бойцы украинской армии попросили руководство дать правовую оценку командованию.