Украинские военные записали видеообращение, в котором показали, что им приходится воевать оружием времён Первой и Второй мировых войн, поскольку более современного вооружения у них нет.
Бойцы ВСУ продемонстрировали пулемёт "Максим", который был разработан в Британии ещё в 1883 году, и пожаловались, что они вынуждены сражаться против вертолётов и артиллерии с устаревшим оружием.
По словам военных, они воевали в Камышевахе в Луганской области. После того, как армия России начала обстреливать их позиции с вертолётов, самолётов и "Градов", командир роты дал приказ к отступлению.
Солдаты рассказали, что если бы остались, то не выжили. Они пожаловались, что теперь командование ВСУ хочет сделать из них дезертиров. В видеообращении бойцы украинской армии попросили руководство дать правовую оценку командованию.
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