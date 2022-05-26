Вооружённые силы России приступили к возведению на юге Украины третьей линии обороны, сообщается в заявлении пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Это свидетельствует о том, что Россия планирует закрепиться там надолго, сказал представитель украинской военной разведки Вадим Скибицкий.
По данным ГУР, Россия перебрасывает дополнительные воинские части из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области. Российские военные активно создают системы управления, налаживают логистику, используя железные дороги, порты и аэродромы в Мелитополе.
Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк считает, что армия России готовится к наступлению на Одессу.
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Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.