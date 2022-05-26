Армия России возводит третью оборонительную линию на юге Украины

Вооружённые силы России приступили к возведению на юге Украины третьей линии обороны, сообщается в заявлении пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Это свидетельствует о том, что Россия планирует закрепиться там надолго, сказал представитель украинской военной разведки Вадим Скибицкий.

По данным ГУР, Россия перебрасывает дополнительные воинские части из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области. Российские военные активно создают системы управления, налаживают логистику, используя железные дороги, порты и аэродромы в Мелитополе.

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк считает, что армия России готовится к наступлению на Одессу.