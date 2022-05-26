В катакомбах "Азовстали" могут оставаться самые опасные боевики "Азова"*

Ветеран российского спецназа Анатолий Матвейчук рассказал в интервью "МК", что украинские националисты, которые не сдались вместе с остальными боевиками "Азова"* и остались в тоннелях завода "Азовсталь", могут быть теми, кто совершил самые кровавые военные преступления.

В четверг, 26 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подземных сооружениях предприятия "Азовсталь" в Мариуполе обнаружены прятавшиеся там украинские боевики.

По словам Матвейчука, эти азовцы* рассчитывали, что их не найдут, что они отсидятся и сумеют избежать возмездия за то, что на протяжении восьми лет убивали жителей Донбасса. Возможно, они боялись, что об их преступлениях узнают российские войска и сделают с ними то же самое, что они делали с мирным населением ДНР и ЛНР, отметил спецназовец.

Матвейчук допустил, что в тоннелях могут прятаться ещё много боевиков "Азова"*. Он напомнил, что в соответствии с Женевским и Гаагским протоколами, военнопленных необходимо содержать в нормальных условиях, обеспечивать их питанием и медикаментами, не применять в отношении них физическую силу и так далее. Однако на азовцев* не распространяются эти требования.

"Люди, которые не являются военнослужащими регулярной армии, такие, как нацбатовцы "Азова"*, являются военными преступниками", — сообщил Матвейчук в интервью "МК".

Их будут судить за военные преступления по всей строгости российского законодательства, добавил спецназовец.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.